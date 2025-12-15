Cashero la nuova serie sudcoreana di Netflix | trama e quando esce

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
cashero la nuova serie sudcoreana di netflix trama e quando esce

© Today.it - Cashero, la nuova serie sudcoreana di Netflix: trama e quando esce

La fine dell’anno porta su Netflix una proposta originale proveniente dalla Corea del Sud: parliamo della nuova serie "Cashero", che vede un anonimo impiegato trasformarsi in un eroe; ma solo fino a quando nel portafoglio c’è contante. Una premessa paradossale che frulla commedia nera, critica. Today.it

New K-Dramas Releasing in December 2025 | best korean drama| new korean drama | best kdrama to watch

Video New K-Dramas Releasing in December 2025 | best korean drama| new korean drama | best kdrama to watch