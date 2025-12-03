Mostra ' Ippolito Rosellini Pisa e la nascita dell' egittologia moderna' al Museo della Grafica
Non in Egitto, culla della civiltà faraonica, non in Francia, patria del decifratore dei geroglifici Jean François Champollion, ma a Pisa, esattamente 200 anni fa, si tennero le prime lezioni universitarie di Egittologia al mondo. Era l’anno accademico 1825-1826 e in cattedra sedeva il giovane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Abbiamo il piacere di invitarvi all'inaugurazione della mostra “Ippolito Rosellini, Pisa e la nascita dell’Egittologia moderna” che si terrà il 12 dicembre, alle 12:45, presso il Museo della Grafica (Lungarno Galilei 9, Pisa). A cura di Mattia Mancini, Gianluca Miniac - facebook.com Vai su Facebook
Egittologia, Pisa patria di Rosellini: "Un percorso dedicato in città" - "Bibliotecario e professore all’università di Pisa sua patria, nacque il 13 agosto del 1800 coi suoi viaggi i suoi scritti accrebbe gloria al nome italiano". Secondo lanazione.it
Pisa, la patria dell’Egittologia. Se nascesse un percorso dedicato? - Mummie, sarcofagi e reperti archeologici nelle Collezoni di "Edda Bresciani" e nel Museo di via Roma. Da lanazione.it