Il 1° febbraio ad Arezzo si svolgerà la XXI edizione della “Su e Giù per la Torre di Gnicche”, una classica del podismo toscano. La competizione, di 12 km, è organizzata dalla Podistica Arezzo e rappresenta un appuntamento importante per gli appassionati di corsa nella regione. L’evento si inserisce nel calendario sportivo locale, offrendo a runners di ogni livello l’opportunità di partecipare a una gara di tradizione e storia.

Arezzo, 23 gennaio2026 – Domenica 1° febbraio torna ad Arezzo uno degli appuntamenti più riconoscibili del podismo toscano: la XXI edizione della “Su e Giù per la Torre di Gnicche”, gara competitiva di 12 km organizzata dalla Podistica Arezzo. Una gara storica, legata al territorio Nata oltre vent’anni fa, la Su e Giù per la Torre di Gnicche è diventata nel tempo una corsa simbolo del calendario podistico aretino. Un evento che unisce sport, memoria storica e valorizzazione del paesaggio, richiamando ogni anno atleti provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. Il nome della gara richiama la Torre di Gnicche, luogo identitario del percorso e riferimento simbolico di una manifestazione che ha saputo crescere mantenendo un forte legame con il territorio e con la comunità sportiva locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna “Su e Giù per la Torre di Gnicche”

