Su e giù per la torre di Gnicche presentato l' evento podistico

I partecipanti affronteranno 12 chilometri intorno alle colline tra San Fabiano e San Polo, i primi 6 costituiti da un mix di strade bianche e asfaltate con alcuni strappi selettivi Si chiama “Su e giù per la Torre di Gnicche” l'evento presentato questa mattina dall'assessore Federico Scapecchi e organizzato da G.S. Amatori Podistica Arezzo e patrocinato dal Comune di Arezzo. Appuntamento per domenica primo febbraio: ritrovo alle 8 e partenza alle 9,30 con iscrizioni fino al venerdì precedente sulla piattaforma Icron o la mattina stessa della gara, sempre con un certificato medico valido.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Il 1° febbraio ad Arezzo si svolgerà la XXI edizione della “Su e Giù per la Torre di Gnicche”, una classica del podismo toscano.

