Su Crans-Montana c' è l' ok all' indagine comune Svizzera-Italia Il giallo della riunione dopo la strage

La Svizzera ha dato il via libera all’indagine congiunta con l’Italia sulla strage alla discoteca di Crans-Montana. Le due nazioni metteranno insieme le forze per cercare di fare luce sull’accaduto, dopo settimane di silenzio e dubbi. Le squadre investigative lavoreranno fianco a fianco per scoprire cosa è successo quella notte.

C'è il sì della Svizzera: squadre investigative comuni italo-svizzere lavoreranno all'inchiesta per la strage del Constellation a Crans-Montana. L'ok è arrivato nella serata del 27 gennaio. L'indagine a quattro mani era una delle condizioni poste dalla premier Giorgia Meloni per il rientro in.

