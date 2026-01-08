Cosa stanno nascondendo? Strage Crans-Montana il giallo dopo la tragedia | si scopre solo ora

Dopo la strage di Crans-Montana, emergono nuovi dettagli sull’incidente avvenuto nel locale La Constellation, dove hanno perso la vita quaranta persone. Le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto, ma molte domande rimangono senza risposta. Questo approfondimento analizza gli sviluppi più recenti e le sfide per chiarire le dinamiche di quella notte tragica, nel rispetto delle famiglie coinvolte.

La notte di Capodanno a Crans-Montana continua a restituire domande senza risposta. Nel locale La Constellation, dove quaranta ragazzi hanno perso la vita mentre festeggiavano l’arrivo del nuovo anno, l’inchiesta procede tra ombre e vuoti che alimentano il dolore delle famiglie. A distanza di giorni, mentre l’attenzione resta alta sulle responsabilità dei gestori e sulle condizioni di sicurezza del locale, emergono nuovi elementi destinati a riaprire il fronte giudiziario anche fuori dalla Svizzera. Tra i punti più controversi c’è quello dei certificati di morte delle vittime, tanto che qualcuno ha azzardato l’ipotesi che ci possa essere la volontà di non dire tutta la verità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

