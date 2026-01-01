La strage di Capodanno in Svizzera | 16enne milanese in coma dopo l' esplosione a Crans-Montana

Una notte tragica a Crans-Montana, dove un incendio ha provocato la morte di diversi giovani, tra cui un 16enne milanese in coma. Le autorità svizzere hanno escluso l’ipotesi di dolo e non ci sono ancora sospetti o arresti. L’incidente ha sconvolto la comunità, evidenziando la gravità di un evento che ha interrotto bruscamente i festeggiamenti di Capodanno.

Nessun arresto, nessun sospetto identificato. Le autorità svizzere escludono l'ipotesi del dolo per il devastante incendio che nella notte di Capodanno ha distrutto il locale Le Constellation a Crans-Montana, causando la morte di decine di giovani che stavano festeggiando l'arrivo del nuovo anno. A chiarirlo è stata la procuratrice generale del Vallese, Beatrice Pilloud, nel corso di una conferenza.

La strage di Capodanno in Svizzera: 16enne milanese in coma dopo l'esplosione a Crans-Montana, - Un gruppo di tre ragazzi di Milano, tutti di 16 anni, si trovava nel locale la notte della tragedia. gazzettadelsud.it

Strage di Capodanno in Svizzera, il racconto di un testimone sardo - Battista Medde, lavoratore stagionale di Oliena, accorso dopo l'esplosione: "Locale senza vie d ... rainews.it

ULTIM'ORA - "Abbiamo una dozzina di italiani ricoverati negli ospedali nella Svizzera e una quindicina circa di dispersi", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a 'Speciale Tg4 Diario del Giorno: la strage di Capodanno'. - facebook.com facebook

Strage di Capodanno a Crans-Montana: sale a 47 il numero dei morti. Tajani: “Una dozzina di italiani in ospedale, 15 dispersi” x.com

