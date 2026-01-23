Valerio Staffelli ha consegnato a Fiorello il primo Tapiro d’Oro del 2026, durante una puntata di “Striscia la notizia”. L’evento ha attirato l’attenzione online, grazie anche alla consegna di una versione speciale del premio decorata con strass. La vicenda ha suscitato un acceso scambio di battute tra i protagonisti, diventando rapidamente virale sui social.

Il primo “attapirato” del 2026 è Rosario Fiorello. Nella scorsa puntata di “ Striscia la notizia “, Valerio Staffelli ha premiato lo showman con una versione speciale del tapiro decorato con gli strass. Il motivo? Non essere mai stato menzionato in nessuno dei recenti scandali dei vip. Fermato per strada da Staffelli, il conduttore radiofonico de “ La Pennicanz a” ha scherzato: “Mi stavo dicendo, ma questo con sto furgone che blocca i motorini della Rai? Qui non può stare. Guarda chi è? Staffelli!”. Lo showman ha fatto una battuta sul pizzetto dell’inviato di Striscia dicendo: “Si tinge, ha le sfumature bionde”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “So più cose di Corona ma…”: Staffelli consegna a Fiorello il Tapiro d’Oro, il botta e risposta è virale

