Una squadra di giornalisti di Striscia la Notizia ha fatto un blitz inaspettato, questa volta sfidando direttamente Checco Zalone durante la seconda puntata della stagione. La trasmissione ha deciso di spingersi oltre, rischiando un confronto che ha sorpreso molti spettatori. La scena si è svolta nel bel mezzo della trasmissione, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Blitz clamoroso (e misterioso) di Striscia la notizia, che per la seconda puntata stagionale nella nuova collocazione del giovedì sera ha osato l'inosabile: sfidare Checco Zalone. Sarà Valerio Staffelli, lo storico inviato di Antonio Ricci, fondatore e regista del pluridecennale tg satirico di Canale 5, ad avvicinare il comico pugliese che con il suo ultimo Buen Camino ha sbancato il botteghino battendo ogni record di incasso italiano dal 25 dicembre a oggi, polverizzando il precedente record di Avatar di James Cameron come film più visto di sempre nel nostro paese. Incredibile ma vero, Ricci e Staffelli hanno pensato bene di premiare Checco e il suo regista Gennaro Nunziante con il Tapiro d'oro, dopo quello consegnato a Fiorello la settimana scorsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Striscia la notizia, blitz da Checco Zalone: dove si spingono

Approfondimenti su Striscia La Notizia

Gerry Scotti torna a far parte del cast di Striscia la Notizia.

La scorsa notte, Striscia la Notizia ha consegnato il suo primo Tapiro a Checco Zalone.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Striscia La Notizia

Argomenti discussi: Striscia la notizia, nuova edizione in prima serata; Striscia La Notizia - La voce della presenza su Canale 5 - Guida TV; Checco Zalone, la scritta sulla targa della Ferrari in Buen Camino: clamoroso | Libero Quotidiano.it; Luca Abete torna nel casertano: avvistato in strada.

Striscia la Notizia, Bruzzone sprecata e Maria De Filippi stavolta non basta. Web spietato: Che delusioneLa nuova versione in prima serata del Tg satirico non è piaciuto per nulla al pubblico: Programma inguardabile. Hanno rovinato tutto. libero.it

Striscia la Notizia 2026, formula stravolta e ospiti esagerati: da De Filippi a Fiorello, cosa vedremo staseraIl tg satirico del Biscione è pronto a debuttare in prima serata con gli storici conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti: ecco nel dettaglio ciò che vedremo. libero.it

Checco Zalone e Gennaro Nunziante ricevono il Tapiro d’Oro per il successo record di Buen Camino. E Striscia torna con ospiti d’eccezione. Tutte le anticipazioni - facebook.com facebook

«I ristoranti mi trovano sempre posto pensando a Checco Zalone»: le confessioni surreali di Andrea Zalone x.com