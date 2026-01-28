Streets of Minneapolis il brano di Bruce Springsteen contro il terrore di Stato dell’Ice – Il video

Bruce Springsteen ha pubblicato un nuovo brano in risposta alle tensioni che stanno scuotendo Minneapolis. L’artista ha scritto, registrato e pubblicato il pezzo in poche ore, puntando il dito contro quello che definisce il “terrore di Stato” dell’Ice. La canzone, intitolata “Streets of Minneapolis”, arriva come una presa di posizione forte in un momento di crisi nella città.

«Sabato ho scritto questa canzone, ieri l’ho registrata e oggi l’ho pubblicata in risposta al terrore di Stato nella città di Minneapolis. È dedicato alla gente di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini di casa immigrati e in memoria di Alex Pretti e Renee Good. Stay free, rimani libero». Bruce Springsteen annuncia così sulle sue pagine social un brano dal titolo Streets of Minneapolis, dopo i fatti tragici per mano dell’ICE che si sono verificati nella città americana, tra cui l’omicidio di Renee Good e quello di Alex Pretti. La canzone contro «l’esercito privato del Re Trump del DHS». Nel brano il Boss canta su «l’esercito privato del Re Trump del DHS» e uno stralcio del ritornello recita «nell’inverno del ’26 ricorderemo i nomi di chi è mortoPer le strade di Minneapolis».🔗 Leggi su Open.online

Bruce Springsteen torna a parlare di ingiustizie con il suo nuovo brano ‘Streets of Minneapolis’.

Bruce Springsteen ha scritto e registrato in fretta una canzone, "Streets of Minneapolis", per rispondere alle tensioni nella città.

