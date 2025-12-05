Sequestrata e violentata nel parcheggio del centro commerciale | incubo per una 28enne

Una 28enne sarebbe stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Giugliano ‘Grande Sud’ (ex Auchan), per subire poi una violenza sessuale. Sul caso indaga la polizia di Giugliano che sta ricostruendo l'accaduto. Secondo le prime indiscrezioni la giovane sarebbe stata costretta a salire. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sequestrata e violentata | https://shorturl.at/Gnkll - facebook.com Vai su Facebook

Ragazza violentata a Giugliano, è stata sequestrata nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud - La giovane, 28 anni, sarebbe stata costretta a salire su un'auto da tre uomini: portata in una stradina isolata, è stata violentata da uno di loro e poi ... fanpage.it scrive

Sequestrata da tre uomini nel parcheggio del centro commerciale e stuprata in una stradina di campagna: «Vieni con noi o ti uccidiamo» - Era andata al centro commerciale per fare alcuni acquisti e si è ritrovata trascinata in un incubo: una ragazza di 28 anni della provincia di ... Da msn.com

Ragazza sequestrata da tre uomini nel parcheggio del centro commerciale e violentata in auto - I tre aguzzini l'avrebbero costretta a salire in macchina, per poi portarla in una stradina isolata, dov ... Riporta today.it

Giovane donna sequestrata nel parcheggio di un centro commerciale e violentata - Una 28enne è stata sequestrata e violentata dopo una minaccia nel parcheggio del Parco Commerciale Grande Sud. Riporta stylo24.it

Rapita da 3 davanti al centro commerciale e violentata in campagna - Una 28enne della provincia di Napoli è stata sequestrata e violentata da tre uomini dopo essere stata sorpresa nel parcheggio del Parco Commerciale Grande Sud, a Giugliano. Lo riporta ilmediano.com

Sequestrata da tre uomini nel centro commerciale fuori Napoli e stuprata in campagna. «Ti uccidiamo se non vieni con noi» - È iniziato con una minaccia l’incubo che avrebbe vissuto una giovane donna della provincia di Napoli, vittima di una violenza ... Riporta ilgazzettino.it