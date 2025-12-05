Napoli l’incubo di una 28enne | sequestrata nel parcheggio di un centro commerciale e violentata da tre sconosciuti

Mercoledì pomeriggio, una ragazza si trova nel parcheggio di un centro commerciale, viene presa e caricata in macchina da tre sconosciuti. Sembra l’inizio di un film poliziesco, invece è lo spaventoso episodio avvenuto lo scorso 3 dicembre: una giovane di 28 anni è stata sequestrata nel parcheggio del parco commerciale Grande Sud, a Giugliano, in provincia di Napoli. La polizia sta indagando sul caso. Secondo le ricostruzioni, la ragazza è stata avvicinata da tre uomini mentre si trovava nel parcheggio esterno. Uno dei tre, armato di coltello, ha intimato alla vittima di entrare nella loro macchina, minacciandola di morte se si fosse rifiutata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Napoli, l’incubo di una 28enne: sequestrata nel parcheggio di un centro commerciale e violentata da tre sconosciuti

