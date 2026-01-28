Stop Gerry Scotti la scelta drastica dopo Falsissimo di Corona

Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona su YouTube, Gerry Scotti ha preso una decisione drastica. La sua scelta arriva in risposta alle polemiche scatenate dal programma, che ha fatto molto discutere in rete e sui social. Scotti ha deciso di interrompere ogni collaborazione con Corona, denunciando le modalità del show e il modo in cui sono stati trattati alcuni temi. La vicenda ha acceso un dibattito tra chi sostiene l’autenticità del format e chi invece critica il suo approccio.

L'ultima puntata di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona e diffuso su YouTube, ha acceso un caso che in poche ore è esploso ben oltre la rete. Polemiche, accuse e reazioni a catena hanno trascinato nella discussione anche alcuni dei volti più noti della televisione italiana. Tra i nomi finiti nel mirino c'è Gerry Scotti, che ha deciso di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, seguito da oltre 1,2 milioni di utenti. Un gesto che appare come una misura di protezione, dopo l'ondata di messaggi arrivati in seguito alla pubblicazione del video: tra commenti duri, attacchi e toni spesso aggressivi, il conduttore Mediaset è stato travolto da una pressione social sempre più pesante.

