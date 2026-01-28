Stop Gerry Scotti decisione drastica dopo Falsissimo di Corona

Gerry Scotti mette subito fine alla sua collaborazione con Falsissimo di Fabrizio Corona. Dopo l’ultima puntata, il conduttore ha deciso di interrompere tutto, stanco delle polemiche e delle conseguenze che la trasmissione ha scatenato. La sua scelta arriva in un momento di crisi, mentre il format continua a far discutere, questa volta anche tra i vertici di Mediaset.

L’ultima puntata di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona e diffuso su YouTube, ha innescato una reazione a catena che si è rapidamente spostata dalle piattaforme digitali alle stanze dei vertici televisivi. Un clima teso, alimentato da polemiche e accuse, che ha finito per coinvolgere volti notissimi della televisione italiana. Tra questi c’è anche Gerry Scotti, che nelle ultime ore ha scelto di chiudere i commenti sul proprio profilo Instagram, seguito da oltre 1,2 milioni di utenti. Una decisione che non arriva a caso e che rappresenta il segnale più evidente della pressione esercitata dai social dopo la pubblicazione del video.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Fabrizio Corona ha fatto nuove rivelazioni durante un'intervista.

Fabrizio Corona torna a commentare il provvedimento giudiziario su Falsissimo, affrontando anche il caso Signorini.

