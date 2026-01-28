Gerry Scotti la drastica decisione dopo il video di Corona

Gerry Scotti ha annunciato di voler prendere una pausa dai social e dai riflettori dopo la diffusione del video di Corona. La decisione arriva in un momento difficile, mentre i fan cercano di capire come andrà avanti la sua carriera. Scotti ha spiegato di aver bisogno di tempo per riflettere e ritrovare la calma dopo le polemiche. La sua scelta ha già fatto discutere molto, tra chi lo sostiene e chi chiede chiarimenti.

La carriera di Gerry Scotti, tra i volti più amati della televisione italiana, rischia di subire uno scossone irreversibile. Tutto nasce dall'ultima puntata di Falsissimo, il format web ideato da Fabrizio Corona, che nelle ultime ore ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico. Tra accuse e insinuazioni che hanno coinvolto numerosi protagonisti del piccolo schermo, la rete e i social si sono trasformati in un campo di dibattito acceso, dove il confine tra libertà di espressione e diffamazione sembra sempre più labile. In questo caos mediatico preannunciato da Fabrizio Corona, il conduttore de La Ruota della Fortuna è dovuto correre ai ripari.

