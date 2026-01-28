Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi di Lazio e Napoli fino alla fine della stagione. La misura arriva dopo gli scontri avvenuti sull’A1 tra gli ultras di queste due squadre. Le autorità vogliono evitare altri incidenti e mantenere l’ordine negli stadi e fuori. I supporter non potranno più seguire le partite in trasferta, una decisione dura ma considerata necessaria.

Il Viminale continua con il pugno duro contro gli ultras violenti. Dopo i supporter di Roma e Fiorentina, ne fanno le spese sono i tifosi di Lazio e Napoli: anche per loro è arrivato il divieto di trasferta fino alla fine della stagione calcistica. A disporre lo stop è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi stavolta dopo gli scontri in autostrada A1 avvenuti domenica scorsa tra gli ultras delle due squadre. Il divieto non si applicherà al derby Roma-Lazio ancora da calendarizzare ma al momento in programma per il 17 maggio prossimo, visto che non ci saranno movimenti esterni di tifoserie al di fuori della propria città. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stop alle trasferte per gli ultras di Lazio e Napoli dopo gli scontri sull’A1

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha deciso di vietare le trasferte di tifosi del Napoli e della Lazio fino alla fine della stagione.

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli incidenti avvenuti sulla A1 domenica scorsa.

