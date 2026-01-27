Scontri tra tifosi in autostrada scatta la stangata | stop alle trasferte per Napoli e Lazio fino a fine stagione

Le autorità hanno deciso di interrompere le trasferte per Napoli e Lazio fino alla fine della stagione, in risposta agli incidenti tra tifosi avvenuti in autostrada. Una misura che mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza nel contesto sportivo.

"> La resa dei conti è arrivata. Dopo gli scontri avvenuti lungo l’Autostrada del Sole, tra Ceprano e Frosinone, il Viminale ha deciso di intervenire con il pugno duro: trasferte vietate fino a fine stagione per le tifoserie di Napoli e Lazio. Una decisione drastica, maturata alla luce di immagini e rapporti che parlano di una vera e propria guerriglia, lontana dagli stadi ma non meno pericolosa. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, in queste ore sono al lavoro quattro questure – Frosinone, Roma, Torino e Napoli – per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Fiorentina, stop alle trasferte dei tifosi in campionato fino a fine stagione dopo gli scontri in con i romanisti

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina nel campionato fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri avvenuti tra le due tifoserie durante un viaggio in autostrada.

Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione per gli scontri in A1

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli incidenti avvenuti sulla A1 domenica scorsa.

