Le autorità hanno deciso di interrompere le trasferte per Napoli e Lazio fino alla fine della stagione, in risposta agli incidenti tra tifosi avvenuti in autostrada. Una misura che mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza nel contesto sportivo.

"> La resa dei conti è arrivata. Dopo gli scontri avvenuti lungo l’Autostrada del Sole, tra Ceprano e Frosinone, il Viminale ha deciso di intervenire con il pugno duro: trasferte vietate fino a fine stagione per le tifoserie di Napoli e Lazio. Una decisione drastica, maturata alla luce di immagini e rapporti che parlano di una vera e propria guerriglia, lontana dagli stadi ma non meno pericolosa. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, in queste ore sono al lavoro quattro questure – Frosinone, Roma, Torino e Napoli – per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scontri tra tifosi in autostrada, scatta la stangata: stop alle trasferte per Napoli e Lazio fino a fine stagione

Approfondimenti su Scontri Tifosi

Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina nel campionato fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri avvenuti tra le due tifoserie durante un viaggio in autostrada.

Il ministero dell’Interno ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli incidenti avvenuti sulla A1 domenica scorsa.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI

Ultime notizie su Scontri Tifosi

Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Ancora scontri tra tifosi in autostrada, centinaia di identificati; Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano.

Napoli, scontri con i tifosi della Lazio: addio trasferte fino a fine annoLa vecchia nuova polemica è questa: chi lo è stato di più. Laziali o napoletani? Chi ha organizzato gli sconti sull'autosole, tra Ceprano e Frosinone, chi ha bloccato ... ilmattino.it

VIDEO/ Scontri tra ultras di Napoli e Lazio in autostradaI due gruppi si sono fronteggiati all'alba nel tratto dell'A1 tra Ceprano e Frosinone. I tifosi azzurri erano diretti a Torino ... rainews.it

ANCORA SCONTRI TRA TIFOSI! Doveva essere solo calcio. Invece, ancora una volta, il pre-partita si trasforma in un bollettino di cronaca. Nel pomeriggio di ieri, scontri tra gruppi di tifosi del Livorno e della Vis Pesaro nei pressi dello stadio Picchi. Taf - facebook.com facebook

#Gravina: "Scontri tra tifosi una vergogna. Mondiali Vi dico perché #Gattuso è come un frate francescano" x.com