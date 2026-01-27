Scontri tra tifosi in autostrada scatta la stangata | stop alle trasferte per Napoli e Lazio fino a fine stagione
Le autorità hanno deciso di interrompere le trasferte per Napoli e Lazio fino alla fine della stagione, in risposta agli incidenti tra tifosi avvenuti in autostrada. Una misura che mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori episodi di violenza nel contesto sportivo.
"> La resa dei conti è arrivata. Dopo gli scontri avvenuti lungo l’Autostrada del Sole, tra Ceprano e Frosinone, il Viminale ha deciso di intervenire con il pugno duro: trasferte vietate fino a fine stagione per le tifoserie di Napoli e Lazio. Una decisione drastica, maturata alla luce di immagini e rapporti che parlano di una vera e propria guerriglia, lontana dagli stadi ma non meno pericolosa. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino di Napoli, in queste ore sono al lavoro quattro questure – Frosinone, Roma, Torino e Napoli – per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Approfondimenti su Scontri Tifosi
Fiorentina, stop alle trasferte dei tifosi in campionato fino a fine stagione dopo gli scontri in con i romanisti
Il ministero dell'Interno ha deciso di sospendere le trasferte dei tifosi di Roma e Fiorentina nel campionato fino alla fine della stagione, in seguito agli scontri avvenuti tra le due tifoserie durante un viaggio in autostrada.
Stop alle trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione per gli scontri in A1
Il ministero dell’Interno ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli incidenti avvenuti sulla A1 domenica scorsa.
Lazio Napoli 0-2 \\\ MAXI RISSA FINALE e 3 ESPULSI
Ultime notizie su Scontri Tifosi
Argomenti discussi: Scontri sull'autostrada A1 fra tifosi della Fiorentina e della Roma; Scontri tra tifosi in A1 a Bologna, spranghe contro le auto. Faccia a faccia violento tra ultras incappucciati di Fiorentina e Roma; Ancora scontri tra tifosi in autostrada, centinaia di identificati; Scontri in autostrada tra tifosi di Fiorentina e Roma, l’agguato coi martelli: paura per le auto che passavano.
Napoli, scontri con i tifosi della Lazio: addio trasferte fino a fine annoLa vecchia nuova polemica è questa: chi lo è stato di più. Laziali o napoletani? Chi ha organizzato gli sconti sull'autosole, tra Ceprano e Frosinone, chi ha bloccato ... ilmattino.it
VIDEO/ Scontri tra ultras di Napoli e Lazio in autostradaI due gruppi si sono fronteggiati all'alba nel tratto dell'A1 tra Ceprano e Frosinone. I tifosi azzurri erano diretti a Torino ... rainews.it
ANCORA SCONTRI TRA TIFOSI! Doveva essere solo calcio. Invece, ancora una volta, il pre-partita si trasforma in un bollettino di cronaca. Nel pomeriggio di ieri, scontri tra gruppi di tifosi del Livorno e della Vis Pesaro nei pressi dello stadio Picchi. Taf - facebook.com facebook
#Gravina: "Scontri tra tifosi una vergogna. Mondiali Vi dico perché #Gattuso è come un frate francescano" x.com
