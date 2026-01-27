Scontri tifosi Napoli-Lazio rischio stop trasferte | attesa decisione

La situazione tra tifosi del Napoli e Lazio è al centro di un’attenta valutazione da parte delle autorità sportive. È in corso una decisione che potrebbe influenzare le future trasferte delle rispettive squadre, in risposta agli scontri verificatisi recentemente. La decisione definitiva è attesa dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, nel tentativo di garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

Cresce l'attesa per la decisione dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive dopo gli scontri avvenuti in autostrada tra tifosi del Napoli e della Lazio. Le autorità hanno deciso di interrompere le trasferte per Napoli e Lazio fino alla fine della stagione, in risposta agli incidenti tra tifosi avvenuti in autostrada. Il ministero dell'Interno ha annunciato il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione calcistica.

