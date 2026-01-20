stop alle trasferte per i tifosi di roma e fiorentina fino alla fine della stagione per gli scontri in a1

Il ministero dell’Interno ha deciso di sospendere le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione, in seguito agli incidenti avvenuti sulla A1 domenica scorsa. La misura mira a garantire la sicurezza di tutti i supporter e prevenire ulteriori episodi di violenza nel contesto delle partite di calcio.

Sospese le trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione calcistica. La decisione del ministero dell’Interno arriva a due giorni dei gravi incidenti avvenuti domenica scorsa sulla A1. I gruppi organizzati delle due tifoserie si sono confrontati sull’autostrada A1, a pochi chilometri da Bologna. A Casalecchio di Reno 200 persone incappucciate con caschi e spranghe hanno trasformato la strada in un campo di battaglia. Un episodio che ha sollevato l’ennesimo allarme sulla crescente violenza del tifo organizzato, non solo negli stadi, ma anche in strada. Cosa è successo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

