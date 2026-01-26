Stipendio docenti e ATA febbraio 2026 | il conguaglio l’una tantum l’eventuale ricalcolo degli arretrati Cosa dobbiamo aspettarci?

A febbraio 2026, docenti e personale ATA con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto riceveranno il conguaglio, eventuali arretrati e l’uno tantum. Dopo la mensilità di gennaio, questo mese rappresenta un passaggio chiave per completare l’aggiornamento del Contratto 202224. È importante comprendere cosa aspettarsi in termini di compensi e ricalcoli, per avere un quadro chiaro delle proprie retribuzioni e delle eventuali variazioni.

Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato ha titolo a percepire l’emolumento una tantum a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato entro il 31122023 e non sia cessato anticipatamente. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l’emolumento è corrisposto in proporzione alla percentuale di part-time. Potrebbe rendersi necessario il recupero di eventuali somme non spettanti. Non riguarderà tutti, probabilmente ci sarà un ricalcolo per specifiche situazioni. Stipendio arretrati docenti e ATA: NoiPA ammette alcuni errori. Guida Anief per controllare il cedolino Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA: ci sarà il conguaglio. A debito se taglio cuneo fiscale 2025 non spettavaPer i docenti e il personale ATA con contratti fino al 31 agosto o 30 giugno 2026, lo stipendio di febbraio 2026 includerà il conguaglio fiscale.

Docenti e ATA, nello stipendio di febbraio anche l’Una Tantum con tassazione agevolata. A chi spettaA febbraio 2026, docenti e personale ATA riceveranno anche l'una tantum prevista dall'art.

