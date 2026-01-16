Docenti e ATA nello stipendio di febbraio anche l’Una Tantum con tassazione agevolata A chi spetta
A febbraio 2026, docenti e personale ATA riceveranno anche l'una tantum prevista dall'art. 16 del Contratto 2022/2024, con tassazione agevolata. Questa misura si applica a tutte le categorie interessate e rientra tra le iniziative di valorizzazione del personale. Di seguito, le informazioni su chi ne ha diritto e come verrà erogato lo stipendio di febbraio.
