Stipendi Trotta Bus Ambrosone | Il Comune ha pagato l’azienda ha confuso i conti con l’accredito

Il Comune di Benevento ha pagato l’azienda senza problemi, ma c’è un equivoco sui conti. Secondo l’assessore Ambrosone, i 900mila euro versati tra dicembre e gennaio coprono tutti i servizi di trasporto e cimiteriali fino a settembre 2025. L’amministrazione sostiene di aver agito con rapidità e senza errori, mentre Trotta bus ha segnalato che l’azienda avrebbe confuso i pagamenti con l’accredito effettivo. La vicenda resta sotto osservazione, ma al momento non ci sono scadenze o ritardi in vista.

Tempo di lettura: < 1 minuto " Dal 9 dicembre al 22 gennaio, il Comune di Benevento ha corrisposto a Trotta bus 900mila euro, comprensivi del rateo contratto di servizi Tpl di novembre 2025, comprese i servizi cimiteriali per le giornate dei defunti e i servizi per contrade fino a settembre 2025: da parte dell'Amministrazione massimo rigore, massima tempestività e nessuna inadempienza", lo chiarisce in una nota l 'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone. " Tuttavia per il pagamento del salario di gennaio, si è verificato un quiproquò sulla visualizzazione materiale da parte della società Trotta che aveva confuso i conti bancari a lei intestati rispetto all'accredito bancario fatto correttamente dal comune di Benevento.

