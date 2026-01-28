Stefano Barlattani 25 anni fa la morte del maresciallo dei carabinieri | vittima del dovere

Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattani, ucciso nel 2001 mentre svolgeva il suo lavoro. La memoria di quel giorno resta viva tra colleghi e cittadini, che ancora ricordano il suo coraggio e il sacrificio.

Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattini, vittima del dovere nel 2001. Sabato 24 gennaio si è svolta a Vejano una toccante cerimonia di commemorazione. Una messa si è tenuta al monumento ai Caduti, alla presenza di autorità civili e militari, dell'arma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Ad Attigliano si è tenuta una cerimonia per ricordare il 40° anniversario della scomparsa di Luigino Cosimi, giovane finanziere deceduto il 15 gennaio 1986 a soli 21 anni durante il servizio.

Nella mattinata di sabato si è svolta la Santa Messa commemorativa nel 25° anniversario della morte del nostro concittadino Maresciallo dei Carabinieri Stefano Barlattani, Vittima del Dovere, deceduto in servizio. Alla cerimonia hanno preso parte autorità civil - facebook.com facebook