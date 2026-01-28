Stefano Barlattani 25 anni fa la morte del maresciallo dei carabinieri | vittima del dovere

Da viterbotoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattani, ucciso nel 2001 mentre svolgeva il suo lavoro. La memoria di quel giorno resta viva tra colleghi e cittadini, che ancora ricordano il suo coraggio e il sacrificio.

Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattini, vittima del dovere nel 2001. Sabato 24 gennaio si è svolta a Vejano una toccante cerimonia di commemorazione. Una messa si è tenuta al monumento ai Caduti, alla presenza di autorità civili e militari, dell'arma.🔗 Leggi su Viterbotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Stefano Barlattani

“Vittima del dovere”, Attigliano ricorda il sacrificio di Luigino Cosimi a quarant’anni dalla morte

Ad Attigliano si è tenuta una cerimonia per ricordare il 40° anniversario della scomparsa di Luigino Cosimi, giovane finanziere deceduto il 15 gennaio 1986 a soli 21 anni durante il servizio.

Pestaggio a Capena, i tre giovani arrestati per la morte del giostraio Stefano Cena erano collaboratori del fratello della vittima

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Stefano Barlattani

Argomenti discussi: Stefano Barlattani, 25 anni fa la morte del maresciallo dei carabinieri: vittima del dovere; 25 anni dalla morte del maresciallo Stefano Barlattani, a Vejano una messa per ricordarlo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.