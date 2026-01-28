Stefano Barlattani 25 anni fa la morte del maresciallo dei carabinieri | vittima del dovere
Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattani, ucciso nel 2001 mentre svolgeva il suo lavoro. La memoria di quel giorno resta viva tra colleghi e cittadini, che ancora ricordano il suo coraggio e il sacrificio.
Sono passati 25 anni dalla morte del maresciallo dei carabinieri Stefano Barlattini, vittima del dovere nel 2001. Sabato 24 gennaio si è svolta a Vejano una toccante cerimonia di commemorazione. Una messa si è tenuta al monumento ai Caduti, alla presenza di autorità civili e militari, dell'arma.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
