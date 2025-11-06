Pestaggio a Capena i tre giovani arrestati per la morte del giostraio Stefano Cena erano collaboratori del fratello della vittima

Tre giovani, due di 19 e uno di 24 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Monterotondo per l’omicidio di Stefano Luigi Cena, il giostraio di Capena (Roma) aggredito il 5 ottobre alla Festa dell’Uva e deceduto il 14. L’accusa per i tre indagati, tutti italiani, è di omicidio volontario aggravato, commesso con altre persone ancora da identificare. Per loro il gip ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere, eseguita questa mattina. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la violenza sarebbe scaturita da una discussione, nel pomeriggio di quello stesso giorno, tra la vittima e uno degli aggressori. 🔗 Leggi su Open.online

