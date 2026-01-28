Stati Uniti tensioni e clima di paura a Minneapolis

Da tv2000.it 28 gen 2026

A Minneapolis, la paura rimane alta. Le tensioni tra le forze dell’ordine e la popolazione non si allentano, alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini. La situazione resta delicata e i residenti vivono con il timore di nuovi scontri.

Negli Stati Uniti restano alte le tensioni a Minneapolis, dove in città persiste un clima di paura. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Tensioni a Minneapolis. Via il capo dei federali. Melania: "Stiamo uniti"

La situazione a Minneapolis è esplosa con violenza, portando alla revoca del capo dei federali.

Stati Uniti, nuove proteste dopo la sparatoria di Minneapolis

Dopo la sparatoria a Minneapolis durante un'operazione anti-immigrazione, si sono intensificate le proteste nella città.

