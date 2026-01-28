La situazione a Minneapolis è esplosa con violenza, portando alla revoca del capo dei federali. Nel caos, Trump è intervenuto direttamente, cercando di frenare l’ondata di violenza scatenata dall’Ice, l’agenzia anti-immigrazione, dopo due omicidi di strada. Nel frattempo, Melania ha fatto un appello alla coesione, invitando a restare uniti in un momento così difficile.

Trump alla fine è entrato a gamba tesa per fermare l’eruzione del vulcano di Minneapolis dopo due omicidi di strada ad opera dell’ Ice, l’agenzia anti-immigrazione. Ma potrebbe non bastare piu. Il presidente Usa ha spedito il comandante Greg Bovino a pattugliare i confini della California da dove proveniva. Lo ha rimpiazzato con lo Zar dell’immigrazione clandestina Tom Homan, gradito ai moderati. La gente del Minnesota, però, chiede un’ inchiesta indipendente e non è detto che si fiderà delle conclusioni della FBI e dell’Homelad security che per giorni hanno disseminato pericolose e calcolate falsità, poi smentite da foto e video. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tensioni a Minneapolis. Via il capo dei federali. Melania: "Stiamo uniti"

A Minneapolis si sono susseguite proteste e tensioni dopo l’uccisione di Renee Nicole Macklin Good, 37 anni, avvenuta ieri ad opera di un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE).

La recente situazione a Minneapolis ha portato a un appello all’unità nazionale da parte della First Lady Melania Trump.

