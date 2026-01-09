Stati Uniti nuove proteste dopo la sparatoria di Minneapolis

Dopo la sparatoria a Minneapolis durante un'operazione anti-immigrazione, si sono intensificate le proteste nella città. Le manifestazioni riflettono il crescente malcontento e le tensioni legate a questioni di sicurezza e diritti civili. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire le risposte della comunità e di garantire la sicurezza pubblica.

Continuano le proteste a Minneapolis dopo l'uccisione di una donna durante un'operazione anti-immigrazione. Tensioni anche in altre città, dalla California all'Oregon, dal Texas allo Stato di Washington. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

Le molte proteste negli Stati Uniti per l’uccisione di Renee Nicole Good - Le hanno sparato gli agenti dell’agenzia federale per l’immigrazione: dicono per legittima difesa, versione che sembra smentita da alcuni video ... ilpost.it

Accuse di Teheran a Stati Uniti e Israele dopo le proteste - Blackout digitale in diverse aree del Paese Le accuse di Teheran a Stati Uniti e Israele dominano la narrativa uffici ... liberoreporter.it

