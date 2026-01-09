Stati Uniti nuove proteste dopo la sparatoria di Minneapolis

Dopo la sparatoria a Minneapolis durante un'operazione anti-immigrazione, si sono intensificate le proteste nella città. Le manifestazioni riflettono il crescente malcontento e le tensioni legate a questioni di sicurezza e diritti civili. La situazione resta sotto osservazione, mentre le autorità cercano di gestire le risposte della comunità e di garantire la sicurezza pubblica.

Continuano le proteste a Minneapolis dopo l’uccisione di una donna durante un’operazione anti-immigrazione. Tensioni anche in altre città, dalla California all’Oregon, dal Texas allo Stato di Washington. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

