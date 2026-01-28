Startlist slalom Schladming 2026 | orario tv streaming pettorali degli italiani

Oggi, mercoledì 28 gennaio, gli appassionati di sci attendono con trepidazione lo slalom maschile di Schladming. La gara, valida per la Coppa del Mondo, si svolge sulla pista austriaca e vede in campo anche gli italiani, con i pettorali già annunciati. La partenza è prevista nel primo pomeriggio, e gli appassionati potranno seguirla in diretta streaming o in TV.

Oggi mercoledì 28 gennaio va in scena lo slalom maschile di Schladming, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo il gigante di ieri, la mitica pista Planai ospita una delle gare più affascinati dell'anno tra i pali stretti: evento in notturna assolutamente da non perdere, una Classica del Circo Bianco che raccoglie sempre il consenso degli appassionati e che ci proietta verso le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Appuntamento alle ore 17.45 con la prima manche, mentre la seconda si disputerà alle ore 20.45. Si preannuncia una bella sfida tra i norvegesi Atle Lie McGrath, Henrik Kristoffersen, Timon Haugan; i francesi Clement Noel, Paco Rassat e Victor Muffat-Jeandet; il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, gli austriaci Manuel Feller e Fabio Gstrein, il finlandese Eduard Hallberg e il tedesco Linus Strasser.

