Il 27 gennaio, sulla pista Planai di Schladming, si svolgerà una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. La startlist include i pettorali degli atleti italiani, con orari, modalità di visione in tv e streaming. Un appuntamento importante per gli appassionati di sci, che potranno seguire le gare e i protagonisti della stagione 2026, in un contesto di grande tradizione sportiva.

Martedì 27 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino maschile andrà in scena sulla mitica Planai di Schladming. In terra austriaca si assistere a una Night Race di gigante in cui si farà il punto della situazione in una tappa vicinissima all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Le squadre, a questo proposito, prenderanno atto dei risultati per comprendere la condizione degli atleti. Specialità tra le porte larghe in cui il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt e l’australiano Stefan Brennsteiner hanno fatto vedere le cose migliori in questa stagione, mentre l’altro austriaco Marco Schwarz sulla Gran Risa ha stupito per la sua interpretazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist gigante Schladming 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Approfondimenti su startlist gigante

La startlist del gigante di Adelboden, in programma sabato 10 gennaio, rappresenta una tappa importante della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.

La startlist del gigante maschile Alta Badia 2025 fornisce dettagli sugli atleti, orari, modalità di visione in TV e streaming, oltre ai pettorali degli italiani.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su startlist gigante

Argomenti discussi: Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni; Startlist prima prova discesa Kitzbuehel 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani; Federica Brignone ritrova il sorriso: Ero un po’ rigida, non sentivo il dolore. Un ottimo test.

Startlist gigante Schladming 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiMartedì 27 gennaio la Coppa del Mondo di sci alpino maschile andrà in scena sulla mitica Planai di Schladming. In terra austriaca si assistere a una Night ... oasport.it

Coppa del Mondo sci alpino Schladming 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom in notturnaIl mese da sempre dedicato alle grandi classiche si conclude con un doppio appuntamento in uno dei templi del panorama internazionale. La Coppa del Mondo ... oasport.it

#SciAlpino La startlist del gigante che apre il week-end di Spindleruv Mlyn: n° 1 per Robinson. Ecco Della Mea nelle 15 #FISAlpine #AlpineSkiing #23Gennaio #scialpinofemminile dlvr.it/TQWqsM x.com

!!! GARA ANNULLATA CAUSA SFAVOREVOLI CONDIZIONI METEO !!! Leggi qui: https://comitati.fisi.org/friuli-venezia-giulia/blog/2026/01/24/gp-fisi-fvg-la-start-list-del-gigante-baby-cuccioli-di-sappada/ - facebook.com facebook