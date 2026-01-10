Ecco la startlist dello slalom maschile di Adelboden del 11 gennaio 2026, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. La competizione si svolge sulla classica pista svizzera, con orari, modalità di visione in TV e streaming, e i pettorali degli atleti italiani. Una prova importante per la stagione, che conclude il fine settimana dedicato alle discipline tecniche sulla neve di Adelboden.

Domenica 11 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo l’imperdibile gigante del secondo (la Classica per eccellenza della specialità), si chiude il fine settimana sulle nevi svizzere con un’appassionante gara tra i pali stretti. Appuntamento alle ore 10.30 con la prima manche, mentre la seconda scatterà alle ore 13.30: da valutare le condizioni meteo, dopo l’intensa nevicata ammirata tra le porte larghe. Si preannuncia una lotta serratissima tra le grandi stelle della disciplina, a cominciare dai norvegesi Timon Haugan, Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath, che sfideranno i francesi Clement Noel e Paco Rassat, reduci dal primo e terzo posto a Madonna di Campiglio e desiderosi di confermarsi con vista sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Startlist slalom Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist gigante Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Leggi anche: Startlist slalom Madonna di Campiglio 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Startlist gigante Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani; Gigante maschile Adelboden 2026, start list e programmazione tv e streaming; Startlist slalom Kranjska Gora 2026: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; Slalom femminile Kranjska Gora 2026, start list e programmazione tv e streaming.

Startlist slalom Adelboden 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani - Domenica 11 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Adelboden, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo l'imperdibile gigante del ... oasport.it