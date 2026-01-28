Stacca i supporti della madre malata arrestato un 47enne a Bari

La polizia ha arrestato un uomo di 47 anni a Bari, accusato di aver staccato i supporti che tenevano in vita sua madre, malata di cancro. I fatti sono avvenuti in un appartamento della città, dove l’uomo avrebbe interrotto le apparecchiature che aiutavano la donna a respirare e vivere. Ora si indaga sulle motivazioni e sui dettagli di questa vicenda, che ha scioccato la comunità locale.

AGI - L' interruzione volontaria dei supporti e le apparecchiature sanitarie che tenevano in vita l’ anziana madre, allettata da tempo in una abitazione a Bari per una grave patologia oncologica. Con questa accusa un uomo di 47 anni, barese, è finito agli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di tentato omicidio. La ricostruzione della vicenda . L’episodio risale al 15 dicembre scorso ed è avvenuto in un’abitazione alla periferia di Bari. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo – unico convivente della donna – avrebbe scollegato tubi e dispositivi necessari alle cure domiciliari. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Stacca i supporti della madre malata, arrestato un 47enne a Bari Approfondimenti su Bari Madre Bari, stacca i dispositivi di terapia della madre malata terminale: arrestato per tentato omicidio La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari. Bari, stacca i macchinari alla madre malata: arrestato per tentato omicidio La polizia di Bari ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di aver tentato di uccidere la madre malata. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bari Madre Argomenti discussi: Tragedia familiare a Bari: figlio stacca supporti vitali alla madre malata terminale; Tragedia a Sava: 55enne muore in auto dopo aver lasciato l’ospedale. Bari, stacca i dispositivi di supporto alla madre oncologica: arrestato l'uomo per tentato omicidioI fatti risalgono al 15 dicembre: durante le cure a domicilio scatta l’allarme e il 118 salva l’anziana, ora ricoverata ... affaritaliani.it Dramma familiare: figlio stacca supporto vitale alla madreUn uomo di 47 anni è ai domiciliari per tentato omicidio: avrebbe staccato i dispositivi medici della madre malata. Salvata da un'infermiera. msn.com Per non sbagliare, ho rotto due supportini o porta... cercavo di smontare il pannello portiera posteriore: ma non ho capito come diavolo si stacca!! Tolte le viti laterali e tolto il controllo del vetro, come si disincastra dai supporti che ho rotto facebook Bari, stacca i dispositivi di supporto alla madre oncologica: arrestato l'uomo per tentato omicidio ift.tt/kamPgZL x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.