Stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre arrestato 47enne a Bari

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio. Avrebbe staccato tutte le apparecchiature e gli ausili che tenevano in vita la madre malata di cancro, che viveva a casa allettata. La donna era in condizioni di grave sofferenza e ora si trova in ospedale. La polizia ha sequestrato il materiale e sta indagando sui motivi del gesto.

Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa a Bari allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione locali, al personale sanitario che poi ha soccorso la donna, salvandole la vita, il 48enne, l'unico parente che vive con l'anziana, avrebbe detto di volersi «rimettere alla volontà di Dio». I fatti e l'intervento dei soccorsi I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. A chiamare il 118 è stata una infermiera del servizio di assistenza domiciliare: una volta a casa della paziente per le cure quotidiane, si è accorta che erano stati scollegati tubi e sondini. La donna ora è ricoverata all'ospedale Di Venere in gravissime condizioni. Il 15 dicembre scorso l'uomo ha staccato gli ausili e le apparecchiature che tenevano in vita la madre. A scoprirlo un'infermiera che frequentava l'abitazione per prestare le cure domicil

