stacca i macchinari che tengono in vita la madre arrestato 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato questa mattina a Milano. Secondo le indagini, avrebbe staccato tutti i macchinari che mantenevano in vita sua madre, un’anziana malata di cancro. La donna, che vive a casa allettata, ora si trova in gravi condizioni. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo i fatti e lo accusa di tentato omicidio.

Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo di 47 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Secondo quanto riportato dagli organi di informazione locali, al personale sanitario che poi ha soccorso la donna, salvandole la vita, il 47enne, l'unico parente che vive con l'anziana, avrebbe detto di volersi "rimettere alla volontà di Dio". I fatti risalgono al 15 dicembre scorso. A chiamare il 118 è stata una infermiera del servizio di assistenza domiciliare: una volta a casa della paziente per le cure quotidiane, si è accorta che erano stati scollegati tubi e sondini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

