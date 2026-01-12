Area Marina Protetta di Castellabate Di Nome | Rafforziamo tutela e sostenibilità

Il 9 gennaio si è insediata ufficialmente la nuova Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Questo passaggio rappresenta un passo importante nel rafforzare le strategie di tutela e sostenibilità dell’area, garantendo una gestione più efficace delle risorse marine e ambientali presenti nel territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è ufficialmente insediata il 9 gennaio, presso la sede dell’ Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la nuova Commissione di Riserva dell’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Un organismo strategico chiamato a svolgere un ruolo chiave nella gestione, tutela e valorizzazione di uno dei tratti di costa più pregiati del Cilento, riconosciuto per l’elevato valore ambientale e naturalistico. A guidare la Commissione sarà Pamela Di Nome, nominata in rappresentanza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che assumerà le funzioni di presidente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

