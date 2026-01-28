Spruzzata con una siringa mentre critica l'ICE a Minneapolis | chi è la deputata dem Ilhan Omar

Durante un’assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata democratica Ilhan Omar è stata presa di mira da un uomo che le ha spruzzato un liquido sconosciuto addosso. L’episodio è avvenuto davanti a testimoni, prima che l’uomo venisse subito arrestato. Omar non ha riportato ferite gravi, ma l’episodio ha suscitato scalpore e richiesto interventi di sicurezza più stretti.

Durante un'assemblea pubblica a Minneapolis, la deputata Ilhan Omar è stata aggredita da un uomo che le ha spruzzato addosso un liquido sconosciuto prima di essere arrestato. L'episodio è avvenuto poche ore dopo un comizio in Iowa in cui Donald Trump ha usato toni duri su immigrazione e midterm, avvertendo che una sconfitta repubblicana porterebbe a "cose molto brutte".

