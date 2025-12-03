Ora Trump ce l’ha con i somali Non li voglio nel nostro Paese e critica la parlamentare democratica Ilhan Omar

“Non li voglio nel nostro Paese. Sarò onesto con voi. Ok, qualcuno dirà che non è politicamente corretto. Non mi interessa. Non li voglio nel nostro Paese “. Secondo i media statunitensi, l’amministrazione Trump ha dato istruzioni all’Ufficio immigrazione e dogane (ICE) di prendere di mira gli immigrati somali privi di documenti nell’Area metropolitana di Minneapolis-Saint Paul, nel Minnesota, dove vive una delle più grandi comunità di cittadini provenienti dalla nazione africana. Secondo la CBS, si prevede che centinaia di persone saranno prese di mira quando l’operazione inizierà, questa settimana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

