Spruzzata con una siringa a Minneapolis la deputata dem Ilhan Omar va avanti | Non faccio vincere i bulli

La deputata democratica Ilhan Omar è stata colpita ieri sera a Minneapolis. Durante un evento pubblico, qualcuno le ha spruzzato una sostanza con una siringa. Omar non si ferma e dice: “Non faccio vincere i bulli”. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ilhan Omar, deputata democratica del Minnesota, è stata vittima di un'aggressione ieri sera mentre parlava a un evento pubblico a Minneapolis. Durante il suo intervento davanti a circa cento persone, un uomo si è avvicinato e le ha spruzzato addosso un liquido scuro usando una siringa. Le telecamere di C-SPAN hanno ripreso tutta la scena, che ha scatenato immediate condanne in tutto il paese. L'aggressore è Anthony J. Kazmierczak, 55 anni, senza precedenti per crimini violenti in Minnesota. Le guardie di sicurezza lo hanno immediatamente bloccato a terra mentre i presenti applaudivano. Ora è sotto custodia della polizia con l'accusa di aggressione di terzo grado.

