Frana ad Arenzano Aurealia chiusa per i detriti | squadre Anas all'opera per liberare la strada

Una frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire agli interventi di messa in sicurezza da parte delle squadre Anas. Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti, al fine di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Frana Arenzano, per ora nessun ferito ma si continua a scavare: la mappa, quanto ci vorrà per liberare la stradaA dieci anni dalla precedente frana, ad Arenzano si è verificata una nuova caduta di massi sulla strada, causando l'interruzione del traffico sulla statale.

Una frana si è verificata nella serata lungo l'Aurelia ad Arenzano nella zona della galleria Pizzo. I massi sono finiti lungo il manto stradale e hanno bloccato la viabilità. L'unica alternativa è l'autostrada A10. Il cedimento è avvenuto dal lato di Genova, prima del

Nella tarda sera di ieri frana sulla SS Aurelia, all’altezza della galleria del Pizzo, ad Arenzano: esclusa la presenza di persone o veicoli sotto terra e rocce, #vigilidelfuoco in azione fino alle prime ore della notte con squadre #USAR, #cinofili, #droni #26gennai x.com

Radio1 Rai. . #Maltempo Allerta gialla meteo-idro in Veneto, Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Al Nord neve anche a bassa quota. Chiusa per #frana la statale Aurelia, tra Genova e Arenzano. Nel video lo smottamento a #Niscemi, Caltanissetta: 500 - facebook.com facebook