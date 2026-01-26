Frana ad Arenzano Aurealia chiusa per i detriti | squadre Anas all'opera per liberare la strada

Una frana si è verificata ad Arenzano, sulla statale Aurelia in località Pizzo, causando il distacco di massi sulla carreggiata. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire agli interventi di messa in sicurezza da parte delle squadre Anas. Sono in corso le operazioni di rimozione dei detriti, al fine di ripristinare la viabilità nel minor tempo possibile e garantire la sicurezza degli automobilisti.

Ad Arenzano (Genova) una frana si è staccata sulla statale Aurelia in località Pizzo: massi sulla carreggiata, strada chiusa. Anas e vigili del fuoco al lavoro per rimozione e verifiche.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

