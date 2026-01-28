Il primo San Valentino di ChorusLife Immersive SPA si avvicina. La struttura si prepara a offrire un’esperienza diversa, dove mente e corpo si ritrovano. L’evento speciale cade il 14 febbraio 2026 e rappresenta un debutto importante per questa nuova destinazione dedicata al benessere e al relax.

Il 14 febbraio 2026 sarà il primo San Valentino di ChorusLife Immersive SPA. La destinazione dove la mente viaggia e il corpo si ritrova. Inaugurata il 15 gennaio a Bergamo, la SPA si estende su 9.000 metri quadrati da attraversare senza fretta. Non un pacchetto romantico. Non un percorso guidato. Cinque mondi ispirati alle grandi culture del benessere. Luoghi in cui Oriente e Occidente non sono direzioni, ma stati d’animo. Il metodo Chorus Life: IMMERSE EMERSE Ogni ambiente è un passaggio. Ogni passaggio è una trasformazione. A guidare l’esperienza, una bussola intuitiva: Riscalda. Raffredda. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Speciale San Valentino a ChorusLife Immersive SPA

Il 14 febbraio 2026 si avvicina, e Roma si prepara a offrire occasioni autentiche per celebrare l'amore.

Scopri un San Valentino esclusivo presso Mioni Luxury Swim & Spa, dedicato agli adulti.

