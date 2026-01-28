Sparatoria a Rogoredo c' è una telecamera vicina al luogo in cui è morto il 28enne

Questa mattina a Rogoredo è scoppiata una sparatoria che ha portato alla morte di un giovane di 28 anni, A.M., di origini marocchine. Una telecamera posizionata vicino al punto dell’agguato potrebbe aiutare gli investigatori a ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti poliziotti, che hanno confermato che l’uomo è stato colpito da un colpo sparato da un collega di 41 anni. La vicenda sta facendo discutere, mentre le forze dell’ordine cercano di chiarire come siano andate le cose.

AGI - C’è una telecamera vicina al luogo della sparatoria in cui è morto A.M., il 28enne di origini marocchine ucciso da un colpo esploso dal poliziotto 41enne C.C. del Commissariato di Mecenate. “La telecamera è proprio vicina a dove è stato ammazzato” dice all’AGI l’avvocata Debora Piazza che assiste il fratello del giovane morto e che sta svolgendo indagini difensive che saranno condivise col pm Giovanni Tarzia, titolare dell’inchiesta. La telecamera e la ricostruzione della dinamica. L’eventuale filmato ripreso dalla telecamera non è ancora stato recuperato né visionato ma potrebbe aiutare nella comprensione di quanto accaduto in via Giuseppe Impastato nella zona del ‘boschetto della droga’ di Rogoredo tra le 17 e le 18 di due lunedì. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sparatoria a Rogoredo, c'è una telecamera vicina al luogo in cui è morto il 28enne Approfondimenti su Rogoredo Uccisione Sparatoria a Milano, chi era il 28enne morto a Rogoredo La sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere di Rogoredo, ha coinvolto un giovane di 28 anni noto alle forze dell’ordine. Sparatoria a Milano, morto un 28enne: aveva una pistola replica a salve. Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell'arma Un episodio di violenza si è verificato a Milano, nel quartiere Rogoredo. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Rogoredo Uccisione Argomenti discussi: Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni; Sparatoria Milano, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso un 28enne; Sala: Non mi sento tutelato da Piantedosi. E sulla sparatoria a Rogoredo: Più severità rispetto a chi vende morte; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo. Dopo la sparatoria di Rogoredo, c'è una sinistra che ora dà la sveglia sulla sicurezzaNell'ultimo rimpasto a palazzo Marino, Sala ha mantenuto la delega alla sicurezza. Ma alcuni dem sostengono l'urgenza di affidare strumenti idonei alla polizia municipale: I report indicano che i rea ... ilfoglio.it Sparatoria a Rogoredo, Sala sul pusher ucciso: Bisogna capire la dinamica. No allo scudo penaleIl sindaco di Milano ha commentato quanto accaduto lunedì pomeriggio ai margini del boschetto della droga di Rogoredo, vicino all'arena di Santa Giulia ... milanotoday.it La #sparatoria a Milano #Rogoredo in cui ha perso la vita un 28enne di origini marocchine, colpito da un agente in borghese, indagato per omicidio volontario. Gli sviluppi nel servizio di Elena Scarrone - facebook.com facebook Milano Rogoredo. Durante un controllo antidroga, un agente in borghese del commissariato di Mecenate ha aperto il fuoco contro un ragazzo armato di 28 anni con precedenti. A distanza di poche ore dalla sparatoria, nella stessa zona, aggredita la troupe di x.com

