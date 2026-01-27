La sparatoria avvenuta a Milano, nel quartiere di Rogoredo, ha coinvolto un giovane di 28 anni noto alle forze dell’ordine. La vicenda, che si è verificata lunedì 26 gennaio, ha portato alla morte di Abdherraim Mansouri, ucciso da un poliziotto. Questo incidente solleva interrogativi sulla gestione dei conflitti e sulla sicurezza nelle aree urbane della città.

Era noto alle forze dell'ordine Abdherraim Mansouri, il 28enne che nella serata di lunedì 26 gennaio è stato ucciso da un poliziotto nel quartiere Rogoredo, a Milano. Il marocchino avrebbe puntato una pistola a salve all'agente che, spavento, avrebbe aperto il fuoco contro di lui, ferendolo a morte. Mansouri, nonostante le condanne precedenti non aveva mai smesso di rifornire i pusher e, nella piazza in cui è morto, era considerato uno dei capi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a Milano, chi era il 28enne morto a Rogoredo

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

In un incidente avvenuto a Milano, un poliziotto ha sparato a un 28enne in via Impastato.

News - Milano, 28enne ucciso da un poliziotto in borghese. Ci puntava un’arma, ma… 27/1/2026

