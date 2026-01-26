Sparatoria a Milano morto un 28enne | aveva una pistola replica a salve Gli spari degli agenti in borghese alla vista dell' arma

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, nel quartiere Rogoredo. Un uomo di 28 anni è deceduto dopo essere stato colpito durante uno scontro con agenti in borghese, che avevano notato una pistola replica a salve in suo possesso. L’incidente si è svolto nel pomeriggio di oggi, creando tensione e allarme tra i residenti della zona.

Fuoco e paura a Milano. Gli spari hanno squarciato il silenzio di via Giuseppe Impastato intorno alle 18:00 di oggi, nel cuore del quartiere Rogoredo, tristemente noto come una delle piazze di spaccio più complesse della città. Il bilancio è pesante: un ragazzo, probabilmente di origini nordafricane e di 28 anni, è rimasto ucciso in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Secondo gli specialisti della Scientifica, sembrerebbe - il condizionale è d'obbligo - che la pistola impugnata dalla vittima fosse una replica a salve. La dinamica È un marocchino 28enne con precedenti per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e altri reati l'uomo ucciso da un poliziotto nel tardo pomeriggio in via Impastato a Milano. 🔗 Leggi su Leggo.it

