Spal senti Piccioni | Ferrara la piazza giusta

Chi invocava dall’inizio della stagione l’ingaggio di un centravanti di spessore forte fisicamente è stato finalmente accontentato. Gianmarco Piccioni ha tutte le caratteristiche per diventare il punto di riferimento dell’attacco della Spal, che da lui si attende gol e personalità. "Essere qui è un onore e un orgoglio, e non sono frasi fatte – commenta la punta –. L’obiettivo è chiaro a tutti, sono qui per centrarlo prima possibile. In pochi giorni mi è tornato un entusiasmo che non avevo da tanto tempo: rappresentare una società e una tifoseria del genere è fantastico, in casa non ho ancora giocato e non vedo l’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

