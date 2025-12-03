Spal senti Piccioni | Ferrara la piazza giusta

Ilrestodelcarlino.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi invocava dall’inizio della stagione l’ingaggio di un centravanti di spessore forte fisicamente è stato finalmente accontentato. Gianmarco Piccioni ha tutte le caratteristiche per diventare il punto di riferimento dell’attacco della Spal, che da lui si attende gol e personalità. "Essere qui è un onore e un orgoglio, e non sono frasi fatte – commenta la punta –. L’obiettivo è chiaro a tutti, sono qui per centrarlo prima possibile. In pochi giorni mi è tornato un entusiasmo che non avevo da tanto tempo: rappresentare una società e una tifoseria del genere è fantastico, in casa non ho ancora giocato e non vedo l’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

spal senti piccioni ferrara la piazza giusta

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, senti Piccioni: "Ferrara, la piazza giusta"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spal senti piccioni ferraraSpal, senti Piccioni: "Ferrara, la piazza giusta" - Presentato il nuovo attaccante che serviva da tempo: "Qui per fare bene, impressionato da questa piazza. Riporta ilrestodelcarlino.it

spal senti piccioni ferraraSpal e Mezzolara a confronto. Filosofie diverse in vetta - I biancazzurri negli ultimi tre turni hanno segnato a raffica, mentre i bolognesi sono in testa vincendo di ’corto muso’. Da ilrestodelcarlino.it

spal senti piccioni ferraraLa nuova SPAL ha ingaggiato l’attaccante Gianmarco Piccioni - Col girone d'andata ormai agli sgoccioli la nuova SPAL, formalmente Ars et Labor Ferrara, sceglie di aggiungere un altro attaccante: si tratta di Gianmarco Piccioni (1991), che si è legato alla societ ... Si legge su lospallino.com

Ars et Labor, ufficiale l'arrivo di un altro attaccante in rosa: è Gianmarco Piccioni - L’Ars et Labor, infatti, nella mattinata di venerdì 28 ha ufficializzato il tesseramento della punta classe 1991 Gianmarco Piccioni (che ... Secondo today.it

spal senti piccioni ferraraIl tecnico espulso nella ripresa: "tutto chiarito». Di Benedetto: "Piccioni ci servirà. Sui piazzati cose da rivedere» - Stavolta la Spal torna da Castel San Pietro Terme con tre punti – seppur all’insegna della sofferenza – che fanno tirare un grosso sospiro di sollievo a Stefano Di Benedetto, che viene espulso nella r ... Da msn.com

spal senti piccioni ferraraCentravanti, 34 anni: si è liberato dal Gebilson, squadra campana. Mercato, si stringe per Piccioni. Una punta mai scesa sotto la D - Si chiama Gianmarco Piccioni, ha 34 anni, ed è il centravanti nel mirino del ds spallino Sandro Federico. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spal Senti Piccioni Ferrara