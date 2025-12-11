Il dirigente ligure lasciò i biancazzurri in serie A nel 2020 nel momento della pandemia L’ex Vagnati non è più ds del Torino Spal anche a Faenza senza tifosi

Davide Vagnati, ex dirigente ligure, lascia il ruolo di responsabile dell’area tecnica del Torino, ricoperto dal maggio 2020. La decisione è stata comunicata ieri pomeriggio dal club granata, che ha annunciato anche l’ingresso di Gianluca Petrachi come nuovo direttore sportivo. Vagnati aveva guidato i biancazzurri in Serie A nel 2020, durante il periodo più critico della pandemia.

Davide Vagnati (nella foto) non è più il responsabile dell'area tecnica del Torino. Il club granata lo ha sollevato dall'incarico che ricopriva da maggio 2020 ieri pomeriggio attraverso un comunicato, che contestualmente ha puntualizzato che il ruolo è stato affidato allo storico direttore sportivo Gianluca Petrachi. Il dirigente genovese paga i risultati negativi della squadra di Baroni, che si ritrova con sole quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Sotto la Mole, nel corso degli anni Vagnati si era circondato di diversi uomini di fiducia che lo avevano affiancato a Ferrara. A partire da Ruggero Ludergnani, che da anni guida in maniera impeccabile il settore giovanile granata.

