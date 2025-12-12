Ponsacco controlli ad ' alto impatto' sulle strade | occhi puntati su spaccio di droga e furti

Giovedì 11 dicembre, i Carabinieri di Pontedera hanno condotto un controllo straordinario ad 'alto impatto' a Ponsacco, concentrandosi sulla prevenzione di furti e attività di spaccio di droga. L’operazione mira a rafforzare la sicurezza sul territorio e a contrastare i reati predatori, garantendo maggior tutela per cittadini e commercianti.

Nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno effettuato un servizio di controllo straordinario ad ‘alto impatto’ nel comune di Ponsacco, con l’obiettivo di prevenire e contrastare i reati predatori - in particolare i furti ai danni di esercizi commerciali. Pisatoday.it Controlli “Alto Impatto” a Bolzano, cinque persone denunciate - Prevista la prosecuzione delle attività nelle zone più frequentate della città ... altoadige.it Operazione “Alto Impatto”: controlli straordinari dell’Arma nel ponte dell’Immacolata - Nel weekend dell’Immacolata, dal 7 al 9 dicembre 2025, la Compagnia Carabinieri di Bojano, su disposizione del Comando Provinciale ... molisenetwork.net Ponsacco rafforza i controlli nel centro storico Il sindaco Gasperini: «Più presidio sul territorio per garantire sicurezza e legalità» Il Comune di Ponsacco ha avviato un potenziamento dei controlli nel centro storico e nelle principali aree di aggregazione, in co - facebook.com facebook

Inquinamento da pesticidi, sopravvivere tra i vivai di Pistoia

Video Inquinamento da pesticidi, sopravvivere tra i vivai di Pistoia Video Inquinamento da pesticidi, sopravvivere tra i vivai di Pistoia