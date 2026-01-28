Spacciatori e inseguimento da film Condannato anche il secondo pusher

I carabinieri hanno arrestato un secondo pusher coinvolto nell’operazione da film avvenuta a maggio dello scorso anno. Ieri è arrivata la condanna definitiva per il tunisino, che aveva tentato di sfuggire all’arresto iniziato al Piano e concluso a Passo Varano. Il suo complice, invece, aveva già patteggiato a settembre.

Il complice ha patteggiato a settembre, ieri è arrivata la condanna per il secondo tunisino dell’arresto da film avvenuto a maggio dello scorso anno, iniziato al Piano e terminato a Passo Varano. I poliziotti della squadra mobile avevano stretto a tenaglia i due spacciatori, Chaouki Hzami, 42 anni, e Ali Riahi, 48 anni. Il primo ha patteggiato a settembre, a due anni con pena sospesa. Il 48enne, che ieri procedeva con il rito abbreviato, è stato condannato a due anni e quattro mesi dal giudice Alberto Pallucchini. Era difeso dall’avvocato Simone Matraxia. Le manette, per entrambi i tunisini, erano scattate il 27 maggio quando i poliziotti li avevano trovati con sei ovuli di eroina, in tutto quasi 70 grammi di sostanza stupefacente, e più di 4mila euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

