Un secondo medico californiano è stato condannato in relazione alla morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023 a causa di un'overdose da ketamina. La sentenza si aggiunge a un procedimento giudiziario che coinvolge professionisti sanitari nel contesto di un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica.

© Lettera43.it - Matthew Perry, condannato anche un secondo medico

Un secondo medico californiano è stato condannato per la morte di Matthew Perry, deceduto il 28 ottobre 2023 per overdose da ketamina. Il dottor Mark Chavez dovrà scontare otto mesi ai domiciliari e tre anni di libertà vigilata per aver venduto l’anestetico a Salvador Plasencia, a sua volta condannato a inizio dicembre a 30 mesi di carcere per aver fornito direttamente il farmaco al divo di Friends. Entro i prossimi mesi arriveranno anche le sentenze per altri tre indagati, tra cui un assistente dell’attore, un altro medico e una spacciatrice, nota come la Regina della ketamina, che si sono già dichiarati colpevoli per diversi capi d’accusa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Condannato a 2 anni e mezzo di prigione il medico che spacciò droga Matthew Perry: lo chiamò anche “idiota”

Leggi anche: Morte Matthew Perry, condannato a 30 mesi medico che fornì ketamina all’attore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Matthew Perrys Doctor Sentenced To 2.5 Years In Prison

Un medico che vendette ketamina all’attore Matthew Perry prima della sua morte è stato condannato a 30 mesi di carcere - Un tribunale di Los Angeles ha condannato a 30 mesi di carcere il medico Salvador Plasencia che nelle settimane precedenti alla morte dell’attore Matthew Perry (celebre per aver interpretato il person ... ilpost.it