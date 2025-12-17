Matthew Perry condannato anche un secondo medico
Un secondo medico californiano è stato condannato in relazione alla morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023 a causa di un'overdose da ketamina. La sentenza si aggiunge a un procedimento giudiziario che coinvolge professionisti sanitari nel contesto di un caso che ha suscitato grande attenzione mediatica.
Un secondo medico californiano è stato condannato per la morte di Matthew Perry, deceduto il 28 ottobre 2023 per overdose da ketamina. Il dottor Mark Chavez dovrà scontare otto mesi ai domiciliari e tre anni di libertà vigilata per aver venduto l’anestetico a Salvador Plasencia, a sua volta condannato a inizio dicembre a 30 mesi di carcere per aver fornito direttamente il farmaco al divo di Friends. Entro i prossimi mesi arriveranno anche le sentenze per altri tre indagati, tra cui un assistente dell’attore, un altro medico e una spacciatrice, nota come la Regina della ketamina, che si sono già dichiarati colpevoli per diversi capi d’accusa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
