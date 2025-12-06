Raffica di furti inseguimento da film | anche uno speronamento tre uomini in fuga Uno catturato con la refurtiva

Due agenti leggermente feriti, tre uomini fuggiti nel buio e uno arrestato con un consistente bottino. Sono scene da film poliziesco quelle vissute venerdì sera a San Lorenzo in Noceto, dove Polizia e Carabinieri sono stati impegnati in una vera e propria caccia all’uomo dopo una serie di furti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

