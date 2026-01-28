Sottoscritto l’accordo regionale sull’indennità di pronto soccorso | 1 milione mezzo per la Asl di Chieti

Questa mattina nella regione è stato firmato l’accordo che definisce i criteri per l’indennità di pronto soccorso ai lavoratori del settore sanitario. Con un milione e mezzo di euro, l’Asl di Chieti riceve una cifra che permetterà di riconoscere meglio il lavoro svolto dagli operatori in emergenza. La firma mette fine a settimane di trattative e chiarisce come verranno distribuiti i fondi.

È stato sottoscritto l’accordo regionale sui criteri per il riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso per il personale del comparto sanitario. A fornire i dettagli è la Cisl Fp che ha preso parte al tavolo regionale con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto sanità, ovvero Fals, Nursind e Nursing up. L’accordo individua la ripartizione delle risorse destinate all’indennità di pronto soccorso per le annualità 2025 e 2026 da ripartire successivamente in base alle risorse disponibili, suddivise per ciascuna Azienda sanitaria della Regione Abruzzo (2025) come segue: alla Asl di Chieti € 1.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Chieti Asl Indennità di pronto soccorso, firmato l'accordo tra Regione Piemonte e sindacati È stato firmato un accordo tra Regione Piemonte e sindacati riguardante l’indennità di pronto soccorso. indennità di pronto soccorso: alle risorse già stanziate si aggiungono altri 3 milioni. fials lombardia: “scelta giusta firmare l’accordo” L’iter regionale sull’indennità di Pronto Soccorso prosegue con un’ulteriore assegnazione di circa 3 milioni di euro, oltre ai oltre 31 milioni già previsti per il quadriennio 2023-2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Chieti Asl Argomenti discussi: Contrasto al caporalato, firmato oggi a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi; Crisi Inalca, accordo al tavolo regionale: ritirati i licenziamenti; Toscana attiva politiche attive per 53 lavoratori di Paycare. Firmato accordo per percorsi di riqualificazione; RINNOVATO IL CONTRATTO REGIONALE PER IL SETTORE ALIMENTARE IN VENETO. Sanità Abruzzo: sottoscritto l’accordo regionale sull’indennità di pronto soccorso 2025-2026L'Aquila. Sanità Abruzzo: sottoscritto l’accordo regionale sull’indennità di pronto soccorso 2025-2026. Nella mattinata odierna, presso il Dipartimento Salute della Regione ... abruzzolive.it ASL TERAMO, OLTRE 1,1 MILIONI DI EURO PER L’INDENNITÀ DI PRONTO SOCCORSOÈ stato sottoscritto nella giornata odierna, presso il Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, l’accordo regionale che definisce i criteri per il riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso al ... certastampa.it Sottoscritto un accordo a Perugia per sostenere con legname di risulta i soggetti fragili presenti sul territorio regionale facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.