Sottoscritto l’accordo regionale sull’indennità di pronto soccorso | 1 milione mezzo per la Asl di Chieti

Da chietitoday.it 28 gen 2026

Questa mattina nella regione è stato firmato l’accordo che definisce i criteri per l’indennità di pronto soccorso ai lavoratori del settore sanitario. Con un milione e mezzo di euro, l’Asl di Chieti riceve una cifra che permetterà di riconoscere meglio il lavoro svolto dagli operatori in emergenza. La firma mette fine a settimane di trattative e chiarisce come verranno distribuiti i fondi.

È stato sottoscritto l’accordo regionale sui criteri per il riconoscimento dell’indennità di pronto soccorso per il personale del comparto sanitario. A fornire i dettagli è la Cisl Fp che ha preso parte al tavolo regionale con le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto sanità, ovvero Fals, Nursind e Nursing up. L’accordo individua la ripartizione delle risorse destinate all’indennità di pronto soccorso per le annualità 2025 e 2026 da ripartire successivamente in base alle risorse disponibili, suddivise per ciascuna Azienda sanitaria della Regione Abruzzo (2025) come segue: alla Asl di Chieti € 1.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

