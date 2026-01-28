Sospetti di riciclaggio da parte di aziende legate ad Abramovich | blitz nella sede di Deutsche Bank

La polizia tedesca ha fatto un blitz alla Deutsche Bank a Francoforte e a Berlino. Gli agenti hanno perquisito gli uffici nel quadro di un’indagine su sospetti di riciclaggio legati a aziende vicine ad Abramovich. Non si conoscono ancora i dettagli, ma l’operazione ha suscitato molta attenzione nel mondo finanziario.

L' Anticrimine federale tedesco ha effettuato un blitz nella sede centrale della Deutsche Bank a Francoforte sul Meno e in una filiale di Berlino. Le indagini degli agenti della Bka, coordinate dalla procura di Francoforte, riguardano "responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell'istituto" sospettati di aver intrattenuto rapporti commerciali con aziende straniere che sarebbero state "utilizzate per effettuare riciclaggio di denaro". Secondo le informazioni dello Spiegel, che ha rivelato le perquisizioni effettuate da una trentina di agenti in borghese della Bka, si tratterebbe di aziende legate all'oligarca Roman Abramovich.

